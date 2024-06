Dag in dag uit reed Marc met zijn vrachtwagen van en naar Parijs. Gisteren deed hij dat voor de laatste keer: "Ik heb in het jaar 1990 een ongeval gehad, waarbij ik mijn rechterbeen verloor. Je kunt dan twee dingen doen: in een hoek gaan zitten treuren of er nog iets van maken. Als je dat tegenkomt en je bent nog niet eens 27 jaar, om dan in ziekenbond te gaan... Ik kon dat, hé. Maar dat zit niet in mij".

Zo sluit Marc een bewonderenswaardige carrière af: "Ik ben blij dat het de laatste keer is, want de drukte is de laatste tijd niet meer van die aard dat je met plezier naar Parijs rijdt". Voor zijn laatste rit wuifden zijn collega's hem uit.