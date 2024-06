De fietser van 75 is langs de drukke Staatsbaan aangereden door een vrachtwagen, maar de chauffeur heeft daar niets van gemerkt. Hij was al in Grimbergen, in Vlaams-Brabant, toen de politie hem op de hoogte bracht. Dat bevestigt het parket. Er volgt nog een verhoor, maar van kwaad opzet of vluchtmisdrijf zou geen sprake zijn. De fietser zou aan de verkeerde kant van de weg hebben gereden, toen de vrachtwagen een bedrijf verliet en rechts afdraaide.