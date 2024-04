Kunstenaars en architecten denken na over wat er allemaal mogelijk is in een UNESCO beschermde stad als Brugge. Het zijn tijdelijke installaties die wel één en ander in beweging kunnen zetten. Zoals zwemmen in de Reien. Franky Demon, voorzitter Brugge Plus: “Meestal blijft er bij de Bruggeling iets rond hangen. Bijvoorbeeld is er zoveel jaar geleden gestart met zwemmen in de Reitjes. Door de triënnale, nu blijft dit hangen. En we hopen dat er ergens ook dit jaar iets is waarvan de Bruggeling zegt: dit plaatsje gaan we blijven bezoeken.”