De inwoners van Brugge worden 's morgens uitgenodigd in de Stadshallen voor een drankje. Op die locatie is het werk 'The Joyful Apocalypse' van het Brusselse architectuurbureau Traumnovelle te zien. "De installatie wil een podium geven aan de activiteiten die zich op het binnenplein afspelen en doet dit meteen op de openingsdag als uitvalsbasis voor een gratis drink, aangeboden door het stadsbestuur", zegt Franky Demon, voorzitter van Brugge Plus.