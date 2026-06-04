Treinverkeer tussen Brugge en Oostende in beide richtingen onderbroken door persoonsaanrijding in Varsenare
Het treinverkeer tussen Brugge en Oostende is sinds dinsdagmiddag in beide richtingen onderbroken door een persoonsaanrijding in Varsenare (Jabbeke). De brandweer van Hulpverleningszone 1 is ter plaatse om de reizigers van de trein te evacueren. Er zijn vervangbussen ingezet.
In Varsenare (Jabbeke) vond dinsdag rond 12.15 uur een treinongeval plaats. Volgens de eerste vaststellingen gaat het om een wanhoopsdaad. "Het tramverkeer tussen Brugge en Oostende ligt in beide richtingen stil", klonk het bij Frédéric Petit van Infrabel. "De reizigers worden geëvacueerd en er worden vervangbussen ingezet."
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