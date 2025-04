Het treinverkeer tussen Diksmuide en Lichtervelde ligt zondagnamiddag stil in beide richtingen. Dat meldt spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel. De onderbreking is het gevolg van een persoonsongeval ter hoogte van een overweg in Diksmuide. Spoorwegmaatschappij NMBS zal vervangbussen inzetten.