Op de trein zelf is ook een reiziger gewond geraakt. Die persoon zou onwel geworden zijn en werd ook naar het ziekenhuis overgebracht.

De trein, die in de richting van Ieper reed, staat voorlopig stil tussen de overwegen Komenseweg en de Rijselseweg. De 35 treinreizigers worden geëvacueerd. Door het ongeval is het treinverkeer verstoord tussen Poperinge en Menen, de NMBS zet vervangbussen in.