Rond negen uur gisterochtend rukte de kraanarm op een vrachtwagen de bovenleiding los aan de overweg in de Noordstraat in Veurne. Over een paar honderd meter was de bovenleiding beschadigd.

Spoornetbeheerder Infrabel was tot half elf gisteravond bezig met de herstellingswerken. "We roepen vrachtwagenchauffeurs op om hun lading en eventueel kraanarm na te kijken voor ze vertrekken," zei Thomas Baeken van Infrabel daarover in ons nieuws. "Aan elke overweg hangt een stalen kabel met een plaatje met rode bliksem: dat geeft de hoogte aan. Als je daar niet onder raakt moet je eigenlijk stoppen."