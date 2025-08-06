33°C
Op weg naar zee was het vandaag bijzonder druk. Zowel op de weg als op het spoor trokken heel wat mensen richting kust. De NMBS zet deze week extra treinen in naar Blankenberge en Oostende, en die zitten duidelijk goed gevuld.

De NMBS laat nog tot donderdag vier extra treinen per dag rijden naar Blankenberge en Oostende. Rond de middag kwam één van die treinen, vertrokken in Limburg, aan in Blankenberge. Met plaats voor 1.200 reizigers zat hij goed vol. “Het was redelijk druk op de trein, maar toch wel te doen”, vertelt een passagier. “Niet iedereen vond een zitplaats, maar als het zo druk is, ben je al blij dat je een staanplaats hebt en toch aan zee geraakt.”

Ook het warme weer lokte veel dagjestoeristen naar de kust. “Ze hebben gezegd: een fris briesje. En bij ons zou het 34 graden worden. Hier? Tegen de 30 graden, denk ik”, klinkt het. Op de weg naar de kust verliep het minder vlot. 

Op de E403 richting Brugge gebeurde ter hoogte van Lichtervelde een ongeval, goed voor meer dan een uur file.

