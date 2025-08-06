Aan boord zaten zo’n 150 reizigers, die allemaal moesten worden geëvacueerd. Ze werden met bussen naar het station van Lichtervelde gebracht, waar ze na een paar uur hun reis konden verderzetten.

De IC-treinen De Panne - Brussel-Centraal - Landen stoppen voorlopig niet in Tielt. Tussen Deinze en Lichtervelde rijden voorlopig geen treinen, de NMBS zal vervangbussen inleggen. Het treinverkeer wordt omgeleid via Kortrijk.

De NMBS verwacht dat de hinder ten vroegste rond 17u30 voorbij is.