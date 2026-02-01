11°C
Trans­port van goe­de­ren via bin­nen­vaart blijft stabiel

2023-04-06 00:00:00 - Picanol kiest voor binnenvaart voor traject Ieper-Antwerpen

Transport van goederen via de binnenvaart in Vlaanderen blijft stabiel: er is vorig jaar meer dan 66 miljoen ton aan goederen vervoerd over rivieren en kanalen in heel Vlaanderen. Iets meer dan het jaar daarvoor, en dan vooral meer voedingswaren en veevoeders.

Het Seine-Scheldegebied blijft een belangrijke logistieke ader. Dat is het netwerk met onder meer de Leie, de Schelde, het kanaal Bossuit-Kortrijk en het kanaal Gent-Brugge. Er is langs die weg bijna zes en een half procent meer verscheept. Met bijna een vijfde meer containers is onze provincie zelfs dé draaischijf voor containerbinnenvaart.

Jeroen Vercruysse

jeroen.vercruysse@focus-wtv.be

Jeroen Vercruysse
Binnenvaart

