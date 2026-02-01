Het Seine-Scheldegebied blijft een belangrijke logistieke ader. Dat is het netwerk met onder meer de Leie, de Schelde, het kanaal Bossuit-Kortrijk en het kanaal Gent-Brugge. Er is langs die weg bijna zes en een half procent meer verscheept. Met bijna een vijfde meer containers is onze provincie zelfs dé draaischijf voor containerbinnenvaart.