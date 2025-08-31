Het was een buurman die gisteravond lawaai hoorde en ging kijken in het huis. Daar vond hij boven de jongen van 17 die hevig aan het bloeden was. Zijn jongere broer van vijftien jaar zou hem na een ruzie verschillende keren gestoken hebben met een mes.

De jongeman moest in levensgevaar naar het ziekenhuis. Zijn broer is opgepakt, hij zal voor de jeugdrechter moeten verschijnen.