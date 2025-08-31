22°C
Tra­gisch fami­lie­dra­ma: jon­gen (15) steekt oude­re broer (17) tot 40 keer neer met mes

Politie

Illustratiebeeld

In Wevelgem is een jongen van 17 zwaargewond nadat zijn jongere broer hem naar verluidt tot veertig keer met een mes neerstak.

Het was een buurman die gisteravond lawaai hoorde en ging kijken in het huis. Daar vond hij boven de jongen van 17 die hevig aan het bloeden was. Zijn jongere broer van vijftien jaar zou hem na een ruzie verschillende keren gestoken hebben met een mes. 

De jongeman moest in levensgevaar naar het ziekenhuis. Zijn broer is opgepakt, hij zal voor de jeugdrechter moeten verschijnen.

