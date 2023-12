Inschrijvingen om de tractor aan het konvooi te koppelen, stroomden vlot binnen. "Zelfs tot gisteren zijn er nog inschrijvingen bijgekomen", aldus Stijn Vercruysse van 'Lichtjesstoet Avelgem'. "Daarna hebben we eigenlijk gekeken om daar een actie aan te koppelen voor een goed doel, ten voordele van Ten Dries." Die organisatie ontfermt zich over kinderen, jongeren en gezinnen in moeilijkheden. Het heeft ook tijdelijke opvangplaats voor 31 jongeren. De opbrengst van het initiatief gaat deels naar dure therapie waar heel wat van de jongeren beroep op moeten doen.