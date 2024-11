In Krombeke, deelgemeente van Ieper, is zondagavond een man van 25 met zijn tractor tegen een boom beland. Het ongeval gebeurde in de Stavelestraat, tussen het kruispunt met de Abeelestraat en de bebouwde kom van Krombeke.

De bestuurder liep daarbij een hoofdwonde op en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De brandweer en takeldienst werden opgeroepen om de brokstukken en het voertuig weg te takelen.