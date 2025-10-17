Het gerechtelijk onderzoek ging van start op basis van een reeks betrappingen op heterdaad. Telkens ging het om nautisch materiaal dat vanuit Duitsland naar smokkelplaatsen in België en vooral Noord-Frankrijk werd gebracht. Tegelijk liep er in Frankrijk al een onderzoek naar de vermeende bendeleiders, die vanuit Keulen opereerden. Daardoor zullen de spilfiguren in Frankrijk vervolgd worden.

"Kunt u zich dat inbeelden?”

Op 3 en 4 september moesten vijftien mannen zich in Brugge verantwoorden voor hun aandeel in de logistieke kant van de smokkelzaken. De beklaagden voerden bijvoorbeeld transporten uit, maar rekruteerden ook chauffeurs of boekten een hotel in Poperinge. In totaal konden de speurders 124 verplaatsingen naar België in kaart brengen. Bij een van de betrappingen werden liefst 60 zwemvesten aangetroffen. "Kunt u zich dat inbeelden? Zestig mensen samengedrukt in een gammele rubberboot met een gemiddelde grootte van 6 tot 8 meter", aldus federaal procureur Ann Lukowiak. Per boot zou de bende 45.000 tot 60.000 euro verdiend hebben.

Het openbaar ministerie vorderde voor twee beklaagden zes jaar effectieve gevangenisstraf. De rechter veroordeelde de Irakees Shabab A. (27) en Ali Z. (32) vanmiddag inderdaad tot die gevorderde straffen. De Irakees Arkan B. (35), die vijf jaar cel riskeerde, kreeg zelfs zeven jaar cel opgelegd. De overige beklaagden werden veroordeeld tot celstraffen van 30 maanden tot vijf jaar, voor de meesten deels met uitstel. Ten slotte werd een vijftiende beklaagde vrijgesproken. In totaal werd 91.500 euro verbeurdverklaard.