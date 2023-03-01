8°C
Aanmelden
Nieuws
Zeebrugge

Tot vier jaar cel voor invoer van vijf ton coca­ï­ne via haven Zeebrugge

2023-03-01 00:00:00 - Monstervangst: Douane onderschept 5.000 kg cocaïne in haven Zeebrugge, straatwaarde van minstens 250 miljoen

Illustratiebeeld

Vier Nederlanders en een man uit Aartselaar zijn door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot effectieve celstraffen van dertig maanden tot vijf jaar voor de invoer van bijna vijf ton cocaïne via de haven van Zeebrugge. De beklaagden zouden ingeschakeld zijn om de drugs uit een container te halen. Het openbaar ministerie had vijf jaar cel geëist.

De federale gerechtelijke politie kreeg in de ochtend van 28 februari 2023 informatie over een schip met tonnen cocaïne dat vanuit Latijns-Amerika in Zeebrugge zou aankomen. Die bewuste avond ontdekte de douane in een koelcontainer inderdaad niet enkel fruit, maar ook sportzakken met in totaal 4.932 kilogram cocaïne. De drugs zouden een straatwaarde van ongeveer 250 miljoen euro hebben.

2023-03-01 00:00:00 - Monstervangst: Douane onderschept 5.000 kg cocaïne in haven Zeebrugge, straatwaarde van minstens 250 miljoen
Nieuws

Monstervangst: Douane onderschept 5.000 kg cocaïne in haven Zeebrugge, straatwaarde van minstens 250 miljoen

Uithalers

Rond 23.40 uur doken in de buurt van de container een tiental mensen in donkere kledij op. De Nederlander Jude B. (23) kon op de kaai ingerekend worden. Zijn landgenoten Jady M. (22), Selim Y. (23) en Elghen W. (27) klommen nog over de omheining, maar werden even later toch ingerekend. Later die nacht onderschepte de politie in het havengebied ook nog een Opel Astra met Nederlandse nummerplaten. De bestuurster verklaarde dat haar vriend Christopher M. (26) gevraagd had om hem op te pikken.

Effectieve celstraffen

Het openbaar ministerie legde uit dat de Nederlanders als uithalers werden ingezet door een drugsbende. Ze werden naar Zeebrugge gebracht door Redouan E. (39) uit Aartselaar, maar die beweerde dat hij daartoe gedwongen werd. Het OM vorderde voor alle beklaagden vijf jaar effectieve gevangenisstraf. De verdediging drong aan op de vrijspraak of vroeg om de strafvordering onontvankelijk te verklaren.

De rechtbank veroordeelde Elghen W. tot vier jaar effectieve gevangenisstraf. Jude B., Jady M. en Selim Y. kregen veertig maanden effectieve celstraf opgelegd. Redouan E. werd tot dertig maanden cel veroordeeld. Ten slotte werd Christopher M. vrijgesproken.

Belga
Drugs

Meest gelezen

Vkoardooie
Nieuws
Update

Gladde ochtendspits, kleine ongevallen met vooral blikschade
Sneeuw
Nieuws

Weerman Geert Naessens: "Het wordt een moeilijke ochtendspits"
Ongeval Wielsbeke
Nieuws

Vrouw krijgt boete en celstraf voor ongeval waarbij trucker verdronk

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

VBS De Schatkist Ichtegem

Leerkracht veroordeeld voor ongepaste aanrakingen in lagere school Ichtegem
Stefanie Sander toont enkelband op Tik Tok

Thuisverpleegster Stefanie Sander (42) toont enkelband op TikTok
Tacha N.

Tacha N. verschijnt vandaag voor Assisen voor verstikking echtgenoot
Ongeval speedelec Roeselare

Man op speedpedelec verongelukte 2 jaar geleden, automobiliste nu veroordeeld
Rechtbank Kortrijk

Opvallend: Kortrijkzaan wel veroordeeld voor ensceneren van overlast, niet voor stenengooien
Gerechtsgebouw brugge onderhoud 1

In een eerste fase 3,6 miljoen euro om het Brugse gerechtsgebouw - eindelijk - te onderhouden
Aanmelden