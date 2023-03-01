Het openbaar ministerie legde uit dat de Nederlanders als uithalers werden ingezet door een drugsbende. Ze werden naar Zeebrugge gebracht door Redouan E. (39) uit Aartselaar, maar die beweerde dat hij daartoe gedwongen werd. Het OM vorderde voor alle beklaagden vijf jaar effectieve gevangenisstraf. De verdediging drong aan op de vrijspraak of vroeg om de strafvordering onontvankelijk te verklaren.

De rechtbank veroordeelde Elghen W. tot vier jaar effectieve gevangenisstraf. Jude B., Jady M. en Selim Y. kregen veertig maanden effectieve celstraf opgelegd. Redouan E. werd tot dertig maanden cel veroordeeld. Ten slotte werd Christopher M. vrijgesproken.