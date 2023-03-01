Illustratiebeeld
Vier Nederlanders en een man uit Aartselaar zijn door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot effectieve celstraffen van dertig maanden tot vijf jaar voor de invoer van bijna vijf ton cocaïne via de haven van Zeebrugge. De beklaagden zouden ingeschakeld zijn om de drugs uit een container te halen. Het openbaar ministerie had vijf jaar cel geëist.
De federale gerechtelijke politie kreeg in de ochtend van 28 februari 2023 informatie over een schip met tonnen cocaïne dat vanuit Latijns-Amerika in Zeebrugge zou aankomen. Die bewuste avond ontdekte de douane in een koelcontainer inderdaad niet enkel fruit, maar ook sportzakken met in totaal 4.932 kilogram cocaïne. De drugs zouden een straatwaarde van ongeveer 250 miljoen euro hebben.
Uithalers
Rond 23.40 uur doken in de buurt van de container een tiental mensen in donkere kledij op. De Nederlander Jude B. (23) kon op de kaai ingerekend worden. Zijn landgenoten Jady M. (22), Selim Y. (23) en Elghen W. (27) klommen nog over de omheining, maar werden even later toch ingerekend. Later die nacht onderschepte de politie in het havengebied ook nog een Opel Astra met Nederlandse nummerplaten. De bestuurster verklaarde dat haar vriend Christopher M. (26) gevraagd had om hem op te pikken.
Effectieve celstraffen
Het openbaar ministerie legde uit dat de Nederlanders als uithalers werden ingezet door een drugsbende. Ze werden naar Zeebrugge gebracht door Redouan E. (39) uit Aartselaar, maar die beweerde dat hij daartoe gedwongen werd. Het OM vorderde voor alle beklaagden vijf jaar effectieve gevangenisstraf. De verdediging drong aan op de vrijspraak of vroeg om de strafvordering onontvankelijk te verklaren.
De rechtbank veroordeelde Elghen W. tot vier jaar effectieve gevangenisstraf. Jude B., Jady M. en Selim Y. kregen veertig maanden effectieve celstraf opgelegd. Redouan E. werd tot dertig maanden cel veroordeeld. Ten slotte werd Christopher M. vrijgesproken.