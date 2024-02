In de nacht van 26 of 27 februari drongen vijf Roemenen binnen in de gerenommeerde antiekzaak in de Hendrik Consciencestraat. Via het aanpalende pand, een leegstaande bank, maakten ze een gat van 40 centimeter bij 28 centimeter en raakten ze binnen. Op 27 februari maakten twee mannen opnieuw gebruik van het gat en gingen aan de haal met heel wat luxegoederen. De totale buit bestond uiteindelijk uit 88 luxehandtassen, 16 armbanden van Hermes, twee gouden ringen met briljant en twee horloges van Jaeger LeCoultre.