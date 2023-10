Tot drie jaar cel gevorderd voor fatale overdosis in Ruddervoorde

Kathy S. verwittigde op zondag 22 januari rond 13 uur zelf de hulpdiensten vanuit haar woning in Ruddervoorde, bij Oostkamp. Voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. Het onderzoek wees uit dat hij een dodelijke dosis amfetamines in zijn bloed had, maar ook sporen van cocaïne, heroïne en medicatie werden aangetroffen. Bovendien zou de dertiger in zijn eigen braaksel gestikt zijn.