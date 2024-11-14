Op 3 december moesten Adem S. en drie medebeklaagden voor de Brugse correctionele rechtbank verschijnen. Ahmet T. (46), Mohammed S. (50) en Fakhir R. (43) zouden, weliswaar op kleinere schaal, eveneens nautisch materiaal geleverd hebben. De Irakezen konden echter nooit ingerekend worden. Voor hen vorderde het OM dertien jaar cel. S. hing zelfs vijftien jaar gevangenisstraf boven het hoofd.

De verdediging pleitte schuldig, maar drong vooral aan op een veel mildere bestraffing. Volgens meester Kris Vincke leverde S. slechts sinds augustus 2021 aan de mensensmokkelbende. "Ik heb er enorm spijt van, maar ik heb zelf nooit mensen gesmokkeld", zei de beklaagde in zijn laatste woord.

