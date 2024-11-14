3°C
Tot der­tien jaar cel voor leve­ran­ciers van boot­jes voor mensensmokkel

Rechtbank brugge

De Brugse correctionele rechtbank heeft een 45-jarige Turk en drie Irakezen effectieve gevangenisstraffen van elf tot dertien jaar opgelegd voor mensensmokkel. Adem S. en zijn medebeklaagden zouden jarenlang rubberboten en ander nautisch materiaal geleverd hebben aan mensensmokkelaars. De beklaagden kregen ook boetes van 400.000 tot 600.000 euro opgelegd.

Sinds eind 2019 worden in West-Vlaanderen regelmatig voertuigen vol bootjes, buitenboordmotoren en zwemvesten ontdekt. De voertuigen bleken meestal vanuit Duitsland onderweg te zijn naar Noord-Frankrijk. Op basis van ongeveer veertig verschillende gerechtelijke onderzoeken kon de West-Vlaamse federale gerechtelijke politie (FGP) geleidelijk aan een grote mensensmokkelbende in kaart brengen. De kopstukken kregen uiteindelijk zes tot dertien jaar cel opgelegd.

Nieuws

Man die boten leverde aan mensensmokkelaars opgepakt in Nederland na internationaal politiespeurwerk

Gearresteerd op luchthaven van Schiphol

Dankzij telefonieonderzoek kwam Adem S. (45) vervolgens in het vizier van de speurders. Vanuit zijn boothandel in Istanbul zou de beklaagde immers rubberboten, reddingsvesten, buitenboordmotoren en ander nautisch materiaal aan de smokkelorganisatie geleverd hebben. Op bijna tien jaar tijd zou S. volgens het OM 1,7 miljoen euro winst gemaakt hebben. Uiteindelijk kon de beklaagde op 13 november 2024 gearresteerd worden op de luchthaven van Schiphol. De Turk was nota bene voor een botenbeurs afgereisd naar Nederland.

"Nooit zelf mensen gesmokkeld"

Op 3 december moesten Adem S. en drie medebeklaagden voor de Brugse correctionele rechtbank verschijnen. Ahmet T. (46), Mohammed S. (50) en Fakhir R. (43) zouden, weliswaar op kleinere schaal, eveneens nautisch materiaal geleverd hebben. De Irakezen konden echter nooit ingerekend worden. Voor hen vorderde het OM dertien jaar cel. S. hing zelfs vijftien jaar gevangenisstraf boven het hoofd.

De verdediging pleitte schuldig, maar drong vooral aan op een veel mildere bestraffing. Volgens meester Kris Vincke leverde S. slechts sinds augustus 2021 aan de mensensmokkelbende. "Ik heb er enorm spijt van, maar ik heb zelf nooit mensen gesmokkeld", zei de beklaagde in zijn laatste woord.

Nieuws

Vijftien jaar cel gevorderd voor leverancier van bootjes voor mensensmokkel

De rechter veroordeelde Ahmet T. en Mohammed S. uiteindelijk tot dertien jaar cel. Fakhir R. en Adem S. kregen respectievelijk twaalf en elf jaar cel opgelegd.

Jens Lemant

jens.lemant@focus-wtv.be

Jens Lemant
Belga
Mensensmokkel

