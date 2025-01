Enkele afwezige bijzitters vroegen vanochtend de vrijspraak. Zo beweerde een 44-jarige vrouw uit Oostkamp dat ze amper vijf minuten te laat was. Een 35-jarige Bruggeling stelde dan weer dat hij vooraf om een vrijstelling had gevraagd, maar nooit een antwoord had ontvangen. Ook de meeste andere beklaagden benadrukten dat ze niet de bedoeling hadden om zich aan hun burgerplicht te onttrekken.

Drie beklaagden stuurden ook naar de zitting hun kat. Eén van hen hangt als enige een geldboete van 960 euro boven het hoofd. Het OM legde uit dat de 30-jarige Bruggeling de afgelopen jaren immers al een veroordeling opliep.

De rechter doet in alle dossiers uitspraak op 20 februari.