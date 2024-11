Tot 7 jaar cel voor leden drugsbende

In september twee jaar geleden vindt de politie 11 kilogram cocaïne in een vrachtwagen op een parking in Gullegem. Het onderzoek leidt ook naar een Airbnb in Staden. Daar vinden ze nog eens 117 kilogram cocaïne en tientallen kilogram heroïne en ketamine, samen 21 miljoen euro waard. De kopstukken van de bende krijgen vijf en zeven jaar cel. De andere bendeleden, die de drugs verpakten of vervoerden moeten twee tot vier jaar naar de cel.