Bij een inval eind oktober vorig jaar werd in de Handzamestraat in Kortemark een groot drugslabo aangetroffen. Een team van speurders, ondersteund door de gewapende lokale politie, viel een lokale boerderij binnen. In de loods vonden ze een grote hoeveelheid synthetisch materiaal en grote blauwe vaten met chemische middelen. Verschillende personen werden aangehouden.