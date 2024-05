In de comités voor preventie en bescherming op het werk was ACV bij de sociale verkiezingen van 2020 goed voor 57,5 procent van de zetels (tegen 58,03 procent in 2016), ABVV voor 33,25 procent (33,62 procent in 2016) en ACLVB voor 9,26 procent (8,35 procent in 2016).