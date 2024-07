"Een waterhoos ontstaat als het verschil tussen de temperatuur van de bovenlucht en het zeewater groot genoeg is", legt Nicolas Roose van NoodweerBenelux uit.

Op zich is een waterhoos niet zo zeldzaam, maar misschien wel voor de tijd van het jaar. "In het najaar is de bovenlucht koud en het zeewater nog warm van de zomer. Daardoor ontstaat een waterhoos vooral in het najaar."