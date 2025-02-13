Tor­hout­se Miet War­lop stelt instal­la­tie voor op kunst­bi­ën­na­le Venetië

Op de Kunstbiënnale van Venetië is het Belgische paviljoen officieel geopend. België kiest dit jaar voor het eerst voor performancekunst, met de installatie It never ssst van de West-Vlaamse kunstenaar Miet Warlop, uit Torhout.

Warlop, afkomstig uit Torhout, realiseerde het project samen met curator Caroline Dumalin. In het Belgische paviljoen brengen zeven performers een levende installatie waarin taal, beweging en muziek centraal staan. Een muur met in gips gegoten woorden wordt daarbij als instrument bespeeld. De woorden worden doorheen de ruimte gedragen, doorgegeven en stukgebroken.

De installatie loopt gedurende de volledige Biënnale en wordt aangevuld met wandreliëfs die ter plaatse gemaakt worden door studenten van de kunstacademie van Venetië.

Het Belgische paviljoen in de Giardini werd geopend door Vlaams minister van Cultuur Caroline Gennez. Het gebouw heeft een bijzondere geschiedenis: het was in 1907 het eerste buitenlandse paviljoen op de Biënnale-site.

De Kunstbiënnale van Venetië opent zaterdag voor het grote publiek en verzamelt werk van kunstenaars uit honderd landen. De centrale tentoonstelling In Minor Keys werd samengesteld door curator Koyo Kouoh, die in mei onverwacht overleed. Haar tentoonstelling wordt alsnog uitgevoerd door haar team.

Ook elders in Venetië is Belgisch werk te zien, onder meer van Sammy Baloji, Léonard Pongo en Otobong Nkanga. Toch is het vooral Miet Warlop die dit jaar het gezicht van België vormt op de prestigieuze kunstmanifestatie.

De Biënnale loopt nog tot 22 november.

