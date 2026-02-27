De tocht geldt als een wereldprimeur. Dagelijks zou Darras zo’n 170 kilometer moeten kitesurfen, goed voor ongeveer tien uur per dag. Daarbij krijgt hij af te rekenen met wisselende weersomstandigheden, stormsystemen, fysieke uitputting en mentale belasting. Nog niemand deed dat als solo rider, twintig jaar geleden deden zes mensen dat in een soort estafette.

