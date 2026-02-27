16°C
Tor­hout­se avon­tu­rier Koen Dar­ras wil als eer­ste solo de Atlan­ti­sche Oce­aan oversteken

De Torhoutse avonturier Koen Darras plant in november een unieke uitdaging: als eerste ooit solo de Atlantische Oceaan oversteken met een kitesurf. Hij wil in 30 tot 40 dagen ruim 5.000 kilometer afleggen, volledig op windkracht.

Darras vertrekt vanaf de Canarische Eilanden richting Kaapverdië en steekt daarna door naar het Caribisch gebied. Een zeilboot vaart mee voor veiligheid en beperkte rustmomenten, maar de oversteek zelf gebeurt uitsluitend op de plank.

Primeur

De tocht geldt als een wereldprimeur. Dagelijks zou Darras zo’n 170 kilometer moeten kitesurfen, goed voor ongeveer tien uur per dag. Daarbij krijgt hij af te rekenen met wisselende weersomstandigheden, stormsystemen, fysieke uitputting en mentale belasting. Nog niemand deed dat als solo rider, twintig jaar geleden deden zes mensen dat in een soort estafette.

Data over het water verzamelen

Het project draait volgens Darras niet alleen om sportieve prestatie. Tijdens de oversteek wil hij samen met partners data verzamelen over onder meer watertemperatuur, zoutgehalte en microplastics. Die gegevens worden nadien gebundeld in een publiek impactrapport.

Darras, ondernemer en vader van drie, bereidt zich momenteel intensief voor met een gespecialiseerd team. De start van de oversteek is gepland voor november 2026.

