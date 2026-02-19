Na drie jaar gratis parkeren in de binnenstad stuurt Torhout zijn parkeerplan wat bij. Op de centrumparking in de Hofstraat zullen automobilisten vanaf 1 maart toch weer moeten betalen.
Drie jaar geleden ging het betalend parkeren op de schop. Sindsdien geldt op de meeste plaatsen een blauwe zone waar je maximum twee uur mag blijven staan. De meer dan 50 shop&go-vakken waar je een half uur gratis mag parkeren blijven, net als meerdere gratis randparkings. Vanaf maandag stijgt de prijs van een parkeerretributie van 20 naar 25 euro. En de centrumparking Hofstraat, vlakbij de Markt, wordt dus als enige betalend.
Grote vraag naar langparkeren
'Blijkt dat er toch een grote vraag is om toch lang te parkeren in het centrum', zegt schepen van Mobiliteit Pieter Billiet (CD&V).
"We kiezen voor deze parking omdat hij volledig afgesloten ligt. Het is een beperkt aanbod van 70 plaatsen, 4 procent van het totale parkeeraanbod in de stad. Hier voorzien we langparkeren: mensen die langer bij de kapper willen blijven, een haak- of naailes volgen die langer duurt of nog een brasserie willen meepikken. Sta je hier 2 uur dan betaal je 2 euro, sta je hier 3 euro dan zal je 4 euro betalen om je wagen te parkeren."