'Blijkt dat er toch een grote vraag is om toch lang te parkeren in het centrum', zegt schepen van Mobiliteit Pieter Billiet (CD&V).

"We kiezen voor deze parking omdat hij volledig afgesloten ligt. Het is een beperkt aanbod van 70 plaatsen, 4 procent van het totale parkeeraanbod in de stad. Hier voorzien we langparkeren: mensen die langer bij de kapper willen blijven, een haak- of naailes volgen die langer duurt of nog een brasserie willen meepikken. Sta je hier 2 uur dan betaal je 2 euro, sta je hier 3 euro dan zal je 4 euro betalen om je wagen te parkeren."