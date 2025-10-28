Stad Oostende neemt de watertoren aan de Victorialaan in de Vuurtorenwijk kosteloos over van Farys. Het gebouw wordt al jaren niet meer gebruikt voor drinkwatervoorziening. De stad wil de toren een nieuwe bestemming geven en volledig terug in stedelijke handen brengen.
Volgens schepen Charlotte Verkeyn is de toren een belangrijk stukje erfgoed voor de stad: “Nu deze terug in stedelijke handen komt, kunnen we een nieuw hoofdstuk beginnen. We willen er een plek van maken die opnieuw lééft en bijdraagt aan de buurt, een project waar geschiedenis en toekomst samenkomen.”
Beeldbepalend
Schepen Judith Ooms vult aan: “De toren is beeldbepalend voor de Vuurtorenwijk. We onderzoeken zorgvuldig welke nieuwe invulling mogelijk is, altijd met respect voor het gebouw en de wijk.”
Het voorstel voor de overname en herbestemming wordt voorgelegd aan de Gemeenteraad op 24 november 2025.