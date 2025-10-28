15°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Toren die Oos­tend­se wijk zijn naam geeft weer in han­den van de stad

624512 IMG 3386 055ac4 original 1761912632

Stad Oostende neemt de watertoren aan de Victorialaan in de Vuurtorenwijk kosteloos over van Farys. Het gebouw wordt al jaren niet meer gebruikt voor drinkwatervoorziening. De stad wil de toren een nieuwe bestemming geven en volledig terug in stedelijke handen brengen.

Volgens schepen Charlotte Verkeyn is de toren een belangrijk stukje erfgoed voor de stad: “Nu deze terug in stedelijke handen komt, kunnen we een nieuw hoofdstuk beginnen. We willen er een plek van maken die opnieuw lééft en bijdraagt aan de buurt, een project waar geschiedenis en toekomst samenkomen.”

Beeldbepalend

Schepen Judith Ooms vult aan: “De toren is beeldbepalend voor de Vuurtorenwijk. We onderzoeken zorgvuldig welke nieuwe invulling mogelijk is, altijd met respect voor het gebouw en de wijk.”

Het voorstel voor de overname en herbestemming wordt voorgelegd aan de Gemeenteraad op 24 november 2025.

De redactie

Meest gelezen

Treina
Nieuws
Update

Bromfietser (47) gegrepen door trein: slachtoffer overleden
Ramkraak Ieper
Nieuws

Honderden laptops gestolen bij ramkraak in Ieper
VKO Kruiseke
Nieuws

Brandweer moet bestuurder (21) bevrijden uit wrak na zwaar ongeval

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden