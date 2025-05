De stranden en dijken zitten afgeladen vol. Met temperaturen tot 25 graden en een zachte zeebries is het volop genieten. “We hebben de bloemetjes al meteen buiten gezet,” vertelt een bezoeker enthousiast. “Ze keek er zo naar uit. De eerste stranddag van het jaar is een feit.”

Ook wie aan de kust werkt, is tevreden. “Het is een drukke 1 mei, maar dat is wat de horeca nodig heeft,” zegt Jean-Claude Lovenwent van Brasserie Rubens. “Met zo’n temperaturen voelt het al als zomer.”

Strandbars en terrassen zaten overvol, en er was veel volk van tweede verblijvers. “Op vakantie wordt er minder op het budget gekeken. Dat voelen wij ook,” vult Frederik Torresan aan.

Het mooie weer brengt uitzonderlijk vroeg een zomers gevoel naar de kust.