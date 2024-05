Ongeveer 1.250.000 dagtoeristen kwamen naar zee tijdens de voorbije twee weken, inclusief het verlengde weekend van Hemelvaart. Dit is 25 procent meer in vergelijking met de meivakantie in 2023. Er was dan ook veel te beleven aan de kust de voorbije weken: er was de Triënnale Beaufort, de Havenfeesten in Blankenberge, het Ensorjaar in Oostende, de Elle Fashion Week in Knokke-Heist en de fiets- en wandelevenementen.