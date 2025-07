Het ongeval gebeurde in de Felix Nadarstraat. De chauffeur van de Britse bus voerde een manoeuvre uit en het voertuig kantelde daardoor op zijn zij. De 55 passagiers konden op eigen houtje via de nooduitgangen de bus verlaten. Ze werden opgevangen in de basisschool van Sint-Juliaan. De groep bestond uit tieners met begeleiders, die op bezoek zijn in de regio.