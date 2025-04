Waarnemend burgemeester Stefaan Reynaert: "Het zijn twee mensen uit Zuid-Afrika die hier op reis waren, en twee weken met het bootje onderweg waren. Het was hun laatste dag. De aankomst was voorzien in Nieuwpoort, hier niet zo ver vandaan. De firma, waar ze het bootje hebben gehuurd, heeft vanmorgen voor hen gezorgd, en ze zijn in de goede handen bij hen in Nieuwpoort. Het was wellicht wel even schrikken voor hen. Het geeft wel een akelige indruk als je plots dat water in de boot ziet opstijgen. Ze waren gelukkig op tijd uit de boot. Ze zijn ongedeerd."