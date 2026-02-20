Een dertiger wandelde op 23 mei 2024 met een vriendin door Oostende toen hij plots uitgescholden werd door de beklaagde. Die zou kwaad geweest zijn omdat de vrouw in een drugsdossier verklaringen over hem zou hebben afgelegd. Anderhalf uur later liepen ze de Syriër opnieuw tegen het lijf. Deze keer haalde hij uit met een metalen staaf en beet hij in de kuit van het slachtoffer.

De vrouw wist de staaf te ontfutselen, waarop hij begon uit te halen met een glazen fles die het slachtoffer eerst zelf gehanteerd had. Volgens een getuige wurgde hij het slachtoffer ook tot hij blauw uitsloeg.

