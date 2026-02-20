Een Syriër van 37 krijgt alsnog twee jaar cel, voor een poging tot doodslag in Oostende. Hij ging het slachtoffer met een ijzeren staaf te lijf en probeerde hem te wurgen. In eerste instantie kreeg de beklaagde een straf met uitstel, maar hij weigerde zijn voorwaarden na te leven.
Een dertiger wandelde op 23 mei 2024 met een vriendin door Oostende toen hij plots uitgescholden werd door de beklaagde. Die zou kwaad geweest zijn omdat de vrouw in een drugsdossier verklaringen over hem zou hebben afgelegd. Anderhalf uur later liepen ze de Syriër opnieuw tegen het lijf. Deze keer haalde hij uit met een metalen staaf en beet hij in de kuit van het slachtoffer.
De vrouw wist de staaf te ontfutselen, waarop hij begon uit te halen met een glazen fles die het slachtoffer eerst zelf gehanteerd had. Volgens een getuige wurgde hij het slachtoffer ook tot hij blauw uitsloeg.
Tijdens zijn verhoor zei de beklaagde dat hij kwaad was omdat het slachtoffer slechte cocaïne geleverd zou hebben. De verdediging pleitte dat de Syriër absoluut niet de bovenhand had toen de politie tussenbeide kwam. "Die vrouw heeft die staaf zelfs krom geslagen op mijn cliënt. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis, de anderen niet", aldus meester Nadia Lorenzetti, die tevergeefs vroeg om de feiten te herkwalificeren naar opzettelijke slagen en verwondingen.
Alleen voorhechtenis effectief
De rechtbank veroordeelde de Syriër uiteindelijk tot twee jaar gevangenisstraf, waarvan enkel de voorhechtenis effectief. De Syrische Oostendenaar moest wel zijn cocaïneverslaving aanpakken, maar liet aan zijn justitie-assistent weten dat hij geen zin had in probatievoorwaarden. De beklaagde zou zich toen ook neerbuigend uitgelaten hebben over België en het Belgische gerecht. Naar eigen zeggen zou hij terugkeren naar Syrië zodra hij weer een paspoort zou hebben.
Het Openbaar Ministerie vroeg om de celstraf effectief te maken. De man was trouwens niet op de zitting, hij krijgt nu alsnog twee jaar effectief.