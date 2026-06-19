Vanaf 1 augustus zullen de jeugdploegen U15, U16 en U17 van SC Zonnebeke trainen op één van de terreinen in Beselare. Ook de kleedkamers worden daarvoor gebruikt. Het tweede terrein blijft in beheer van de gemeente en zal ook beschikbaar zijn voor scholen, verenigingen en recreatieve sporters.

Om dat mogelijk te maken, beëindigt de gemeente de erfpachtovereenkomst met KEVC Beselare. Daardoor wordt Zonnebeke opnieuw eigenaar van de terreinen en gebouwen.