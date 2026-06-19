Toch nog jeugdvoetbal in Beselare: jeugdploegen Zonnebeke komen er trainen
Er blijft dan toch jeugdvoetbal in Beselare, na het stopzetten van voetbalclub KEVC Beselare. De gemeente stelt de site ter beschikking van SC Zonnebeke.
Vanaf 1 augustus zullen de jeugdploegen U15, U16 en U17 van SC Zonnebeke trainen op één van de terreinen in Beselare. Ook de kleedkamers worden daarvoor gebruikt. Het tweede terrein blijft in beheer van de gemeente en zal ook beschikbaar zijn voor scholen, verenigingen en recreatieve sporters.
Om dat mogelijk te maken, beëindigt de gemeente de erfpachtovereenkomst met KEVC Beselare. Daardoor wordt Zonnebeke opnieuw eigenaar van de terreinen en gebouwen.
"Met SC Zonnebeke vinden we een vereniging die de jeugdwerking wil voortzetten en ervoor zorgt dat onze terreinen goed gebruikt blijven."
SC Zonnebeke telt meer dan 370 jeugdspelers en ziet in de extra ruimte een kans om de groei van de club op te vangen. "Onze club is de voorbije jaren sterk gegroeid. Dit project moet meer comfort bieden aan onze jeugdspelers, met respect voor het verleden van KEVC Beselare", zegt bestuurslid Josiane Duthieuw.
De beëindiging van de erfpacht staat op de agenda van de gemeenteraad van 30 juni.