"In Europa moet je zeventien zijn om het examen PPL te mogen afleggen. Met haar net zeventien jaar is Tineke zo met zekerheid de jongste piloot van België, en mogelijk zelfs van Europa. Ze is ook een zeldzame vrouw in een overwegend mannelijke wereld", klinkt het in een persbericht.

“Meer en meer vinden ook vrouwen hun weg naar de vliegwereld. Het zijn er nog steeds weinig in vergelijking met het aantal mannen, maar het begint te komen. Het is altijd leuk om te horen dat er nog meisjes zijn die aan de opleiding beginnen, ik hoop dus dat anderen mijn voorbeeld volgen!”, besluit Vandamme.