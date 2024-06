Schepen van stadskernvernieuwing Tijs Naert: "Rond klimaat zijn we heel hard bezig, naar ontharding en vergroening in onze stad. Maar onze markt was daar eigenlijk geen goed voorbeeld van. En we hoorden dat ook genoeg. En ik denk dat dat ook terecht was. Terechte opmerking. En vandaar ook dat we willen tonen dat we ermee bezig zijn, enerzijds. En anderzijds, midden in het centrum een ontmoetingsplaats maken als deze vind ik absoluut een meerwaarde voor onze stad."



-Maar het marktplein is nog maar net heraangelegd. Hadden ze dat dan niet moeten voorzien?

"Ik vind het geen doekje voor het bloeden. Ik denk dat het ook sterk is dat je binnen politiek kan veranderen van idee. Dat er voortschrijdend inzicht is. Dus absoluut niet. En het is absoluut ook niet evident om werken die gepland staan en die al met een aannemer besproken zijn, om die te veranderen tijdens de werken. Dat is geen evidentie."