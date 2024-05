Het verkeer is complex aan de Kruispoortbrug: auto’s, fietsers en schepen, allemaal op een zakdoek groot. De brug is eigenlijk een vervangbrug na een aanvaring acht jaar geleden. Die verdwijnt dus en maakt plaats voor een nieuwe Kruispoortbrug: 90 meter verder, beter aansluitend op de Maalse Steenweg en met een totaal ander uitzicht: het wordt een platte tafelbrug. Lieven Dejonckheere, De Vlaamse Waterweg: “Het type tafelbrug biedt het voordeel dat het visueel zeer goed inpasbaar is in de omgeving. Voor de Stad Brugge is dat zeer belangrijk voor erfgoedwaarde en landschappelijk waarde om dat te kunnen integreren in de ruimere omgeving.”