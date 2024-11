In het Gruuthusemuseum duiken kinderen in de wereld van Lodewijk van Gruuthuse, waar ze fabelachtige knuffeldieren maken geïnspireerd op de geschriften van Lodewijk. “Zoals vissen met vleugels en slakken met varkenshoofdjes. Je mag je fantasie gebruiken”, vertelt Eline Van Herreweghe van Krikrak.

Op het Gruuthuseplein kunnen kinderen een miniatuurversie van het iconische gebouw verkennen en in het Arentshuis kunnen de kleinsten cupcakes beschilderen in een speelse keuken. “We komen elk jaar met onze kinderen,” zegt bezoekster Katrien Deroo, “er is altijd iets creatiefs te doen.”

Het festival loopt nog tot zondag en verwacht zo’n zevenduizend bezoekers..