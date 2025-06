Enkele weken geleden kreeg MO* telefoon van Johannes Decat. Hij was in Syrië, waarover hij enkele reportages zou schrijven. Dat deed Johannes regelmatig. "Hij was een wereldburgers die in Caïro (Egypte, red.) had gewoond, maar die zich net zo goed thuis voelde in Brussel of Gent", schrijft MO*.

"Hij was een graag geziene collega die bruiste van de ideeën. Een journalist die schrijver was. Een schrijver die de werkelijkheid nauwgezet probeerde te ontrafelen – ook al deed die hem soms pijn."