De Tieltse Europafeesten bestaan 65 jaar en het is Aaron Blommaert die deze avond het ‘verjaardagsfeest’ mag aftrappen. Al sinds 1959 zijn de feesten een traditie. Aanvankelijk was het de bedoeling om te verbroederen met drie Europese steden: in Frankrijk, Duitsland en Italië. Later stapte ook een Poolse stad mee in de Europafeesten.

“Men wilde eigenlijk een goede tien jaar na de Tweede Wereldoorlog opnieuw leven in de stad creëren. Het was tegelijk ook het begin van de Europese eenmaking en men wilde de vredeswens realiseren. De Tieltenaren konden zo ook in contact komen met andere culturen, want op dat moment was Italië echt wel nog exotisch”, legt stadsarchivaris Hannes Vanhauwaert uit.