De werken zijn geraamd op 14 miljoen euro. Tielt zelf investeert 1 miljoen euro in het project. Als alles vlot verloopt, zouden de werken over twee jaar van start kunnen gaan. Maar daarvoor is het wachten op groen licht van het Vlaams Gewest.

"Er moet nog een openbaar onderzoek georganiseerd worden, dus we zijn daar nog een tijdje mee bezig, maar we roepen vooral Vlaams minister Annick De Ridder op om de nodige financiering zo vlug mogelijk goed te keuren, zodanig dat de werken dan na het administratief proces vlot kunnen opgestart worden", zegt schepen Byttebier.