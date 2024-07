Neil Cooper speelt enkele nummers uit ‘Hard Cold Fire’, het recente album van Therapy?. Het drumwerk en de aanwezigheid van Cooper maken dan ook heel wat indruk op de drummers.

“Wat hij speelt is magnifiek. Ik heb nog niet veel drummers zo gezien”, vertelt Matthew De Smet. Ook Wout Beyls heeft niets dan lof over voor de Britse rockster: “Ik zou het zelf niet kunnen nadoen. Dat is bijna niet menselijk.”