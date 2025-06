Op het festival zijn verschillende themabars te vinden. De voorbije jaren werden daar al non-alcoholische initiatieven aangeboden, maar nu zet Bar Zero voluit in op non-alcoholische dranken. De bar biedt een uitgebreid assortiment alcoholvrije alternatieven van alle drankenpartners, waaronder Kasteel Rouge 0.0, Hommelbier 0.0, Kwaremont 0.0 en Guinness 0.0. "Bar Zero richt zich op iedereen die voor alcoholvrij wil kiezen: van BOB's tot verantwoorde feestgangers of wie benieuwd is naar het uitgebreide aanbod", klinkt het bij de organisatie.