Na de musical in Langemark-Poelkapelle eerder dit jaar, organiseerde Lendelede dit weekend een Baekelandt theaterwandeling. Ludovicus Baekelandt werd 250 jaar geleden in Lendelede geboren. Maar was hij een moordenaar en bendeleider of een volksheld? In ieder geval, hij werd in 1803 tot de doodstraf veroordeeld en onthoofd op de Grote Markt in Brugge.