Marijke Pinoy op scène samen met haar moeder, kinderen en kleinkinderen, een choreografie op een nummer van Arno, een circusvoorstelling in een silo. Het zijn maar enkele voorstellingen uit het rijke aanbod van Theater aan Zee in Oostende. Het festival vindt deze zomer plaats van 31 juli tot en met 10 augustus. Het thema is 'Neem me mee, over golven en generaties'.