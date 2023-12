“Al in het verre 2001, in 2012 en in 2015 lieten The Waterboys hun muzikaal, dramatisch vuurwerk op het Dranouter-publiek los. Met hun geduchte livereputatie zijn de legendarische The Waterboys een gedroomde headliner voor het festival. En dat geldt zeker voor de jubileumeditie van Festival Dranouter in 2024: we vieren “50 Years of New Traditions” én Mikes 65ste verjaardag. De cirkel is rond”, besluit de organisatie.