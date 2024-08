The Starlings, met Tom Dice en Kato, raakte de laatste jaren bekend onder het grote publiek met hun deelname aan Liefde voor Muziek en recentelijk 'Tien om te Zien'. Zij krijgen maandag om 19u de eer om de Parkies in Knokke-Heist af te sluiten in Tuin CC Scharpoord. Bij de organisatie blikken ze alvast tevreden terug op de zomer.

"Met 300.000 bezoekers verspreid over 19 locaties en 137 concerten waren de 33ste Parkies-concerten wederom een topeditie. De eerste twee weken van juli was er wisselvallig weer, maar algemeen kon dat de pret niet drukken. Na de barslechte zomer van vorig jaar hadden we op nagenoeg alle locaties opnieuw onze vertrouwde bezoekers", zegt organisator Jeffrey Vanhaeren.

Meer info over andere Parkies-concerten vind je op de website www.parkies.be