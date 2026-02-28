Dat hebben de vakbonden vanmiddag vernomen. Het sociaal overleg verloopt moeizaam, zeggen ze. De groep ziet de vraag naar haar textielproducten dalen en de loon- en energiekosten zijn hoog, vandaar het collectief ontslag. De vakbonden zijn wel tevreden dat Concordia uit Waregem de weefafdeling van Ter Molst gaat overnemen. Daardoor zou een 25-tal job gered worden. Het personeel van die afdeling mag mee verhuizen van Oostrozebeke naar Waregem.

Bij de groep Love Home Fabrics werken zo'n 300 mensen.