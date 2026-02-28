Textielgroep Love Home Fabrics wil 30-tal mensen ontslaan
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Textielgroep Love Home Fabrics wil zo’n 30 mensen ontslaan in drie van haar bedrijven: Ter Molst in Oostrozebeke, Clarysse in Pittem en Monks in Wielsbeke.
Dat hebben de vakbonden vanmiddag vernomen. Het sociaal overleg verloopt moeizaam, zeggen ze. De groep ziet de vraag naar haar textielproducten dalen en de loon- en energiekosten zijn hoog, vandaar het collectief ontslag. De vakbonden zijn wel tevreden dat Concordia uit Waregem de weefafdeling van Ter Molst gaat overnemen. Daardoor zou een 25-tal job gered worden. Het personeel van die afdeling mag mee verhuizen van Oostrozebeke naar Waregem.
Bij de groep Love Home Fabrics werken zo'n 300 mensen.
De redactie