Tapijtenfabrikant Balta wil een deel van de productie stopzetten op de sites in Sint-Eloois-Vijve en Sint-Baafs-Vijve: 529 banen zijn bedreigd. Dat is aangekondigd tijdens een bijzondere ondernemingsraad. De werknemers worden in de voormiddag ingelicht op een personeelsvergadering. Wie wil kan daarna naar huis en hoeft vandaag niet meer aan de slag te gaan.