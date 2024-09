En dat is nog maar het begin. Nu wordt het project verfijnd. Het is de POM West-Vlaanderen die deze kleine kade liet realiseren. Zo'n regionaal overslagcentrum is er ook al in Diksmuide. Jean de Bethune, Gedeputeerde en voorzitter POM: “De Lovaart is een kleine waterloop en dat vormt natuurlijk een enorme uitdaging. Hoe zorgen we ervoor dat ook kleine waterlopen ingeschakeld worden in het economisch en industrieel proces? Dat zal lukken omdat we meer en meer evolueren in de richting van onbemande schepen.”